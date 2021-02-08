Нонна Терентьева: как сложилась судьба русской Мерилин Монро

Нонна Терентьева была одной из самых красивых актрис СССР. Но по воле судьбы она часто играла одно и то же амплуа – авантюристки и стервы. Уж больно утонченная у нее была внешность для советской актрисы, не похожей на всех остальных. Ее называли русской Мерилин Монро.

Нонна Терентьева сочиняла стихи и сценарии, была талантливой и очень красивой. Она никогда не играла комсомолок и передовых тружениц. Ее утонченная и чувственная внешность годилась на роли коварных красавиц. За прирожденный талант ее звали строить карьеру в Голливуд. Но советское руководство было против. Ее не отпустили. В итоге она осталась в СССР и пожалела...

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Самородок красоты и утонченности, она оказалась не особенно востребована в советской киноиндустрии. Не наш формат, как говорили многие кинорежиссеры. Ей бы играть каких-нибудь принцесс и жен гангстеров. Но на советском экране она часто была лишь в ролях второго плана.

ДОЧЬ ВОЕННОГО И АКТРИСЫ

Нонна Новосядлова родилась 1942 года в Азербайджане. Ее отец был военнослужащим, а мать театральной актрисой. Девочка обожала выступать. Она с детства самостоятельно создавала домашние постановки и наряжалась перед зеркалом в мамину одежду.

После войны Новосядловы уехали в Румынию по службе отца. Здесь Нонна пошла в первый класс. Но вскоре они опять переехали. В Киеве девочка закончила школу и с первого раза прошла вступительный отбор в театральный вуз.

После расставания с возлюбленным Нонна все бросила и назло ему уехала в Москву, которую без труда покорила. Она с первой попытки поступила в Щукинское училище. Еще будучи студенткой она получила ошеломительный успех и сбегала из училища через задний двор, чтобы не наткнуться на своих фанатов, которые поджидали ее.

КИНО



Студентка Щукинского училища Нонна Терентьева снялась сразу в двух фильмах – "Бухта Елены" и "Самый медленный поезд". После этого ей предложили сниматься Хейфиц в экранизации рассказа А.П. Чехова "Ионыч", фильме "В городе С.", а также Владимир Мотыль в картине "Женя, Женечка и "Катюша". Терентьева выбрала чеховскую экранизацию. Это стало звездной ее ролью.

В том же 1966 году фильм "В городе С." повезли на фестиваль в Канны, где Нонну Терентьеву заметили западные режиссеры. Ее звали в Голливуд, но руководство советского кинематографа утверждало, что Нонна Терентьева нужна на родине. Но это оказалось неправдой. Актриса сыграла в нескольких фильмах, в большинстве из которых ей достались роли второго плана. Одной из знаковых ролей стала коварная красотка Зоя Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". После этой роли ее стали сравнивать с Мэрилин Монро и Гретой Гарбо.

СЫН МИНИСТРА И БЛАТ В ТЕАТРЕ

В конце 1970-х Нонна Терентьева вернулась в Киев, где жили ее родители и возлюбленный. В русском драмтеатре она стала настоящей звездой, но коллеги по сцене ревновали к ее успеху и травили за то, то она продвигается по блату. Многие считали, что лучшие роли ей дают лишь за то, что муж Нонны Николаевны – сын министра. После развода она лишилась всех ролей.

Нонна Терентьева впервые вышла замуж в 23 года за киевлянина Бориса Терентьева. Но их отношения оказались недолговечными. Он был человеком приземленным, а она творческой натурой. После рождения дочери Ксении семья распалась.

РАК



Нонна Терентьева поздно узнала о страшном диагнозе – рак груди. Она никому не рассказала о страшном недуге и мучительно умерла практически в одиночестве. Дочь она отправила в Америку, чтобы та не видела ее страданий. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.