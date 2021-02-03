Ургант крепко приложил Крида

Шоу "Вечерний Ургант" славится не только интересными гостями, но и ироничными обзорами новостей. Иван Ургант в своей особой манере рассказывает о последних событиях. На этот раз его внимание привлек Егор Крид.

На днях создатели музыкального шоу "Голос. Дети" на "Первом канале", наконец, назвали имена звездных наставников, которые будут помогать юным талантам. Оказалось, что они пригласили рэпера Басту, Светлану Лободу и Егора Крида.

Иван Ургант, видимо, не совсем одобрил кандидатуру последнего. В новой программе он высмеял это неожиданное решение и достаточно резко "приложил" артиста.

Ведущий заявил, что считает Егора Крида хорошим наставником, потому что нигде не написано, что в жюри должны быть люди, которые разбираются в музыке. "Ведь он, как никто другой, знает язык и мемы, смотрит мемы и стримы, музыку, которую слушают дети, ведет соцсети, он может разбираться в игровых приставках и компьютерных играх", – пошутил Иван Ургант. Реакция исполнителя на неоднозначное высказывание шоумена пока не последовала.

Напомним, второго января состоялся первый съемочный день программы. Крид опубликовал ряд снимков в своем блоге в "Инстаграм". Он уже посидел в знаменитом красном кресле. По словам артиста, переговоры о его участии в качестве наставника велись несколько лет, однако долгое время в ситуацию вмешивались различные обстоятельства. Певец отметил, что счастлив помогать растущему поколению звезд.