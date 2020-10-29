Ирина Понаровская борется за мизерную прибавку к нищенской пенсии

Ирина Понаровская переживает непростые времена. 67-летняя артистка планировала с помпой вернуться на сцену, но вместо этого пережидает пандемию коронавируса и борется в суде за крошечную прибавку к пенсии.

Несколько месяцев назад Ирина Понаровская во всем блеске вернулась на телеэкраны. Когда-то певица считалась одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной сцене. Неизменно стильная, породистая Ирина покорила сердца зрителей своими композициями "Ты – мой бог" и "Рябиновые бусы".

Однако в какой-то момент певица пропала со всех радаров. Говорили, что артистка переехала жить в Санкт-Петербург, оттуда – в Эстонию и занялась воспитанием внуков, полностью погрузившись в заботы о родне. Так продолжалось до недавнего времени. И вот наконец, на радость многочисленным поклонникам, Ирина Понаровская снова возникла в свете софитов.

Она буквально поразила общественность своей потрясающей внешностью. Артистка дала несколько интервью, продемонстрировав эффектную короткую стрижку, броский, но одновременно стильный и сдержанный макияж, модные, по возрасту наряды. Подразумевалось, что вскоре Ирина Понаровская представит свою новую программу.

Однако ее планам пока не удалось сбыться. Пандемия коронавируса спутала артистке все карты. Более того, очевидно, больно ударила по кошельку, раз исполнительница решила добиться надбавки к пенсии.

В ресс-службе Басманного районного суда сообщили, что Ирина Понаровская подала заявление с требованием обязать Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 по городу Москве и Московской области включить в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии. Речь идет об интервале размером менее года – с августа 1982 по апрель 1983 годов.

В связи с этим артистка потребовала сделать перерасчет страховой пенсии с учетом данного периода работы. Действительно, когда-то Ирина Понаровская пела там в собственном ВИА вместе с мужем Вейландом Родом.

Кстати, в одном из интервью Ирина Понаровская признавалась, что пенсию оформила не так давно, и она составляет… пять тысяч рублей. И это притом, что певица является Заслуженной артисткой.