Изуродованной ожогами Хлебниковой дал прогноз хирург: Минимум год

Вся страна переживает за здоровье угодившей в беду артистки. Никто не ожидал для нее такой ужасной участи. Из-за внезапного пожара Марина Хлебникова получила множественные ожоги, которые теперь требуют строгого и осторожного лечения.
Больше всего фанатов артистки волнует, сможет ли она вернуть себе приличную внешность и продолжить выступать. Для звезды важно быть красивой и демонстрировать лицо, что бы ни случилось. Пятый канал обратился к хирургу Гайку Бабаяну, чтобы узнать, каковы шансы певицы на восстановление облика.
Врач сообщил, что в таких случаях прогнозы редко бывают позитивными, ведь процесс заживления ожогов требует большого количества времени. Как заявил эксперт, лицо очень уязвимо к горящему пламени, поэтому вернуть привлекательность Марине Хлебниковой будет довольно тяжело.
"Чтобы рубцы были более или менее приемлемыми, минимум должен год пройти", — объяснил свой прогноз медик. Он уверен, что долгая реабилитация с уколами и лечебными повязками для звезды неизбежна.
Напомним, Марина Хлебникова пострадала в пожаре в двухуровневой квартире на Ратной улице в Москве. Чрезвычайное происшествие изуродовало певицу ожогами в четверг 18 ноября. Спасатели вовремя подоспели и спасли ей жизнь.