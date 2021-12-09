Появились новые данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Все изменилось

Публика обеспокоена состоянием Марины Хлебниковой. Недавно в ее квартире случился пожар.

Публика тут же выдвинула множество версий происходящего. Самой популярной из всех является та, которая гласит: артистка вернулась домой, якобы выпила бутылку вина, после чего якобы закурила и уснула. Соседи знаменитости видели, как на носилках сперва вынесли мужчину, а затем и саму артистку с чудовищными ожогами по всему телу. Вся страна молится за здоровье певицы.

В личном блоге Марина Хлебникова не появлялась давно. В какой-то момент на связь вышли ее сотрудники, которые потребовали, чтобы поклонники не слушали всех сплетников и просто ждали официального комментария. Известно, что исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ. Некоторые убеждены, что ей потребуется пересадка кожи и длительный период для восстановления.

Теперь появились новые данные. К счастью, они оказались крайне позитивными, ситуация изменилась к лучшему. Как сообщает "Пятый канал", видимо, артистка пошла на поправку. Сейчас она начала дышать самостоятельно. Ранее источник указывал, что причин для паники сегодня уже нет.

Информации о том, когда Марина Хлебникова сможет покинуть медицинское учреждение, пока нет. Хирурги отмечали, что певица сможет вернуться к привычному укладу, но на это могут уйти как месяцы, так и годы. Существует вероятность, что петь она больше не сможет. Однако все стараются верить в лучшее.

