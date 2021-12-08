"Некое посвящение": Почести Кабаевой вскрылись после громкого скандала

Имя знаменитой спортсменки снова прозвучало с телеэкранов. Скрытная Алина Кабаева продолжает оставаться на слуху.

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун приняла участие в шоу "Судьба человека", где рассказала о личной жизни и пути к спортивным вершинам. В дополнение к откровенной беседе на программе показали видео с некоторых выступлений в формате художественной гимнастики. Неожиданно для многих героиня программы вспомнила про свою коллегу Алину Кабаеву.

Это случилось после трансляции номера "Лебеди", который Маргарита Мамун исполняла еще ребенком. Ролик произвел в студии фурор. Спортсменка сообщила, что это не просто связка гимнастических элементов, а своего рода почести в адрес спортсмена.

"Для мира художественной гимнастики вот этот показательный номер — как некое посвящение... Если ты попала в этот номер, значит, ты считаешься перспективной гимнасткой. Лебедем, мне кажется, была и Алина Кабаева", — выразилась участница шоу.

Как писали "Дни.ру", недавно общественность обсуждала громкий скандал, в котором сцепились Алина Кабаева и Ляйсан Утяшева. Разногласия между женщинами возникли на почве обсуждения итогов Олимпиады в Японии.

Алина Кабаева объявила, что у звезды нет права давать комментарии к решению судебной комиссии. Многие согласились с ее мнением и раскритиковали Ляйсан Утяшеву за поддержку израильской спортсменки. Ходили слухи, что из-за конфликта ведущую уволили с ТНТ, но пресс-служба канала их опровергла.