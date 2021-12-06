На ТНТ прокомментировали информацию об увольнении Утяшевой после ссоры с Кабаевой

Слухи об увольнении Утяшевой появились после того, как она высказалась о победе израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде 2020 года. Россиянка Дина Аверина заняла второе место. Все посчитали, что ее засудили несправедливо, но Утяшева поддержала судей.
После этого на Ляйсан Утяшеву обрушилась волна негатива. Ее обвинили в непатриотизме и чуть ли не предательстве. Олимпийская чемпионка и общественник Алина Кабаева и вовсе заявила, что Ляйсан Утяшева не имела права комментировать судейство Олимпиады. После этого в СМИ начался настоящий скандал. Слова Кабаевой сочли пощечиной в адрес Утяшевой.
Новости о том, что Утяшеву якобы уволили, стали публиковать некоторые телеграм-каналы и СМИ. Один из источников даже сообщил, что вместо Ляйсан Утяшевой будет работать танцовщица Ульяна Пылаева, которая сейчас соведущая.
В пресс-службе ТНТ ответили на вопрос о том, правда ли телеведущую, гимнастку и жену Павла Воли Ляйсан Утяшеву уволили с телеканала. Как выяснилось, это лишь слухи.
"Канал опровергает данную информацию", – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, на канале ТНТ Ляйсан Утяшева с 2014 года является ведущей проекта "Танцы".