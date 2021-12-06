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Шоу-бизнес
На ТНТ прокомментировали информацию об увольнении Утяшевой после ссоры с Кабаевой

На ТНТ прокомментировали информацию об увольнении Утяшевой после ссоры с Кабаевой

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Ляйсан Утяшеву уволили после неосторожного заявления.
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Слухи об увольнении Утяшевой появились после того, как она высказалась о победе израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде 2020 года. Россиянка Дина Аверина заняла второе место. Все посчитали, что ее засудили несправедливо, но Утяшева поддержала судей.

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Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

После этого на Ляйсан Утяшеву обрушилась волна негатива. Ее обвинили в непатриотизме и чуть ли не предательстве. Олимпийская чемпионка и общественник Алина Кабаева и вовсе заявила, что Ляйсан Утяшева не имела права комментировать судейство Олимпиады. После этого в СМИ начался настоящий скандал. Слова Кабаевой сочли пощечиной в адрес Утяшевой.

Новости о том, что Утяшеву якобы уволили, стали публиковать некоторые телеграм-каналы и СМИ. Один из источников даже сообщил, что вместо Ляйсан Утяшевой будет работать танцовщица Ульяна Пылаева, которая сейчас соведущая.

В пресс-службе ТНТ ответили на вопрос о том, правда ли телеведущую, гимнастку и жену Павла Воли Ляйсан Утяшеву уволили с телеканала. Как выяснилось, это лишь слухи.

"Канал опровергает данную информацию", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на канале ТНТ Ляйсан Утяшева с 2014 года является ведущей проекта "Танцы".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 20:21 Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

маладес
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Утяшева всегда была стильной красоткой. В ней порода видна.
1

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