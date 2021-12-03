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Шоу-бизнес
Родила после 40, угодила в аварию и переломала кости: что стало со звездой фильма "Ищите женщину" Людмилой Дмитриевой

Родила после 40, угодила в аварию и переломала кости: что стало со звездой фильма "Ищите женщину" Людмилой Дмитриевой

За свою жизнь известная артистка Людмила Дмитриева преодолела немало трудностей
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Большая часть телезрителей знает 74-летнюю Людмилу Дмитриеву как секретаршу Сюзанну Бриссар из фильма "Ищите женщину". В фильмографии артистки есть много и других замечательных ролей, однако ее жизненный путь нельзя назвать простым.

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Людмила Дмитриева – коренная москвичка. Будущая звезда кино родилась в столице в 1947 году и уже в студенческие годы решила во что бы то ни стало построить актерскую карьеру. В угоду матери Людмила Борисовна поступила в текстильный институт, но на третьем курсе поняла, что мечтает о другом. В 1975 году артистка завершила обучение в школе-студии МХАТ и дебютировала в кино, сыграв в фильме "Чужие письма".

За свою карьеру актриса сняла почти в 60 фильмах, но больше всего запомнилась поклонникам в роли Сюзанны Бриссар в картине "Ищите женщину". Однако современные телезрители хорошо знают Дмитриеву благодаря сериалу "Воронины", где та сыграла маму Веры, одной из главных героинь.

Первой большой любовью и первым мужем Людмилы Борисовны стал актер и режиссер Борис Ардов. На момент знакомства с Дмитриевой у Ардова уже был практически распавшийся брак и двое дочерей. Одна из них – известная актриса Анна Ардова. Новый роман Бориса Викторовича не вызвал ни у кого вопросов: тогда его жена, артистка ТЮЗа Мира уже влюбилась в другого мужчину. Более того, новая и бывшая супруги Ардова подружились. Именно благодаря Мире Дмитриева решилась родить возлюбленную ребенка после нескольких абортов.

Долгое время актриса считала, что мужу не нужны новые дети. Однако Мира уговорила ее родить – Людмила Борисовна подарила супругу дочку Машу. Но факт появления на свет наследницы не сделал из Ардова верного семьянина. Когда девочке было шесть лет, Дмитриева развелась с гулящим супругом. Свое счастье звезда нашла только во втором браке.

Со своим вторым супругом, художником-декоратором Юрием Сенчишиным, актриса счастлива в браке до сих пор. Кроме того, Людмила Борисовна даже решилась на второго ребенка и родила сына Алексея, когда ей был 41 год. Однако однажды счастливая жизнь Дмитриевой едва не прервалась из-за страшной автомобильной аварии.

Артистка попала в ДТП, когда сама ехала за рулем. Ее доставили в реанимацию с переломами рук и ребер. В тот момент Людмила Борисовна участвовала сразу в нескольких кинопроектах, но вернуться к работе смогла не сразу.

Летом этого года Людмиле Дмитриевой исполнилось 74 года. Последнее время актриса не снимается в кино и предпочитает проводить время иначе. Звезда часто посещает храм, ведет здоровый образ жизни и не забывает уделять время любимой семье.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 05:54 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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