Привет из "помойки": Осквернившей "Гардемарины, вперед!" звезде дали смачную оплеуху

Совсем недавно в Сети разгорелся нешуточный скандал. Артист Владимир Шевельков в интервью назвал фильм "Гардемарины, вперед!" помойкой. Мужчина сыграл в этом кино одну из ролей и остался крайне недоволен результатом. По его словам, режиссер Светлана Дружинина умело воспользовалась казенными деньгами, и отобрала у него шансы на постижение карьерных вершин.
Осквернение легендарного советского кино вызвало общественный резонанс. Многие сочли негативные придирки Владимира Шевелькова из ряда вон выходящими. Громкие слова актера дошли и до той, кого он нещадно раскритиковал. Светлана Дружинина с помощью лаконичного высказывания дала артисту смачную оплеуху.
"Я не знаю, кто такой актер Шевельков, мне это неинтересно", — тонко выразилась режиссер фильма "Гардемарины, вперед!". Такой вот привет из "помойки" прилетел недовольной кинозвезде.
Напомним, Владимир Шевельков нелестно высказался и о современном отечественном кинематографе. Оказалось, "Гардемарины, вперед!" — далеко не единственный проект, который его раздражает. Актер объяснил свою категоричность. "Кругом один хайп – в кино, в театре... Сомнительная ориентация, полностью обнаженные актеры... Гнусно!" — посетовал возмущенный мужчина.