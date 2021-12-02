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Шоу-бизнес
"Проблемы с аппетитом": Заговорили об отказе Заворотнюк от пищи на фоне болезни

"Проблемы с аппетитом": Заговорили об отказе Заворотнюк от пищи на фоне болезни

Анна Заворотнюк поделилась своими мыслями относительно вегетарианства.
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Дочь звезды "Моей прекрасной няни" постоянно высказывает свое мнение на разные темы в блоге. Подписчики активно общаются с Анной и поддерживают диалог. Заворотнюк решила поговорить об отказе от пищи, а именно, от мяса. Сама Анна ест мясо и не собирается от него отказываться, но многие ее знакомые стали вегетарианцами из-за болезней или по этическим соображениям.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Заворотнюк поинтересовалась у подписчиков, какого мнения они придерживаются на этот счет. Фанаты поддержали разговор и сразу же стали рассказывать личные истории. Оказалось, многие разделяют мнение Анны.

"Обожаю мясо, жить без него не могу, у меня с аппетитом бывают проблемы и если я еще и от мяса откажусь вообще не представляю что будет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень люблю и часто ем мясо! Настороженно отношусь к тому, что становится якобы хорошим тоном от него отказаться", "Не ем, но с кровью из-за этого проблемы, пока не могу себя заставить", "Конечно, ем. Ну, оно полезно, так или иначе. Рыба тем более", "Раньше ела мясо очень редко .Пару раз в год .В итоге по анализам не хватка железа и низкий феритин. Врач сказал ,что нужно его есть", "А я вот не люблю мясо (просто не нравится вкус),зато обожаю сало и морепродукты", – поделились подписчики.

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Фото: www.instagram.com / anna_zavorotnyuk
2 декабря 2021, 14:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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