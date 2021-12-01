В свитере, но в трусах: Глюкоза показала свой знатный "орех"

Российская исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, активно ведет свои соцсети и часто выкладывает откровенные снимки, за что ее постоянно критикуют.
Недавно споры вызвал ее снимок, на котором она предстала в белом топе, просвечивающем грудь без лифчика. Теперь на странице Глюкозы появились не менее будоражащие кадры.
Певица предстала перед фанатами в белом свитере и в черных трусах. Она стояла вполоборота, демонстрируя фанатам свою подтянутую пятую точку. В геолокации Глюкоза указала Калифорнию.
"Зарядившись сильнейшей энергией, еду домой радовать вас кое-чем вкусненьким, что вы уже очень давно от меня ждете. Совсем скоро, очень скоро…" – интригующе написала Глюкоза.
Фанаты осыпали Глюкозу комплиментами, но нашлись и хейтеры, которые в очередной раз ткнули молодую мать за то, что ей негоже уже выставлять свой зад на всеобщее обозрение.
"Орех знатный"; "Зачем взрослой бабе выставлять зад? Вот цель какая?"; "Мужика хорошего ей надо, вот и показывает свою опу", – написали злопыхатели.
Ранее Глюкоза предложила строить в школах курилки для старшеклассников.