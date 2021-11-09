"Об этом все знали": Любвеобильную изменщицу Васильеву приложили за наглую ложь

Героиней свежего выпуска шоу "Судьба человека" стала художница Нина Буденная — вторая жена народного артиста РСФСР Михаила Державина. Женщина прокомментировала брак с актером и вскрыла публичный обман Татьяны Васильевой.
Кинодива Татьяна Васильева ранее признавалась на всю страну о своей супружеской неверности. Актриса объявляла об интиме с разными представителями мужского пола, которые встречались ей на работе. В перечень своих любовников она записала и Михаила Державина. "Об этом все знали в театре", — заявляла блондинка.
По словам артистки, когда Нина Буденная отправлялась из дома в поездки, она тут же переезжала к Михаилу Державину с вещами. Татьяна Васильева заверила публику, что любовник очень усердно за ней ухаживал, поэтому иначе быть не могло. В свежем выпуске шоу "Судьба человека" это заявление сочли полнейшей выдумкой.
Художница Нина Буденная жестко высказалась о Татьяне Васильевой, приложив ее за скандальные интриги. Актрису она назвала большой фантазеркой, слова которой нужно делить на 16. Михаил Державин, как выразилась женщина, человек неустойчивый, но безрассудные поступки ему совсем не свойственны.
Кроме того, на шоу "Судьба человека" Нина Буденная сообщила, что тепло общается с последней супругой Михаила Державина — Роксаной Бабаян. После смерти артиста женщины не стали врагами, а наоборот сдружились.
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