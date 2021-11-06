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Шоу-бизнес
"Приятно смотреть": Щеголяющий голышом Манукян сделал у зеркала неприличное

"Приятно смотреть": Щеголяющий голышом Манукян сделал у зеркала неприличное

Странное поведение блогера раскрыла Ляйсан Утяшева. Давид Манукян нашел способ удовлетворения.
прочитано 1180 раз

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой и стабильный партнер Филиппа Киркорова стал участником кулинарного ютуб-шоу. Ведущая проекта Ляйсан Утяшева сумела вывести артиста на чистую воду. Давид Манукян поделился откровениями и фактами, о которых раньше предпочитал умалчивать.

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Знаменитая спортсменка раскрепостила своего гостя. В процессе приготовления блюда рэпер Дава признался, что ходит по дому голым. Ляйсан Утяшеву это ничуть не удивило, поэтому она задала встречный вопрос о его времяпровождении. "А ты можешь возле зеркала сказать: "Хм, офигенный!" и пойти дальше?" — спросила телеведущая. Мужчина вновь ответил утвердительно.

Таким образом выяснилось, что самолюбование в чем мать родила для Давида Манукяна в порядке вещей. В некотором роде такими вещами заниматься неприлично, похабно и непристойно, однако мужчину это не смущает. Артист нашел оправдание своему поступку. "Это самолюбование, понятное дело. Но я думаю, ты должен любить себя. Если себя не любишь, то как тебя могут полюбить другие?" — заявил Давид Манукян.

Ляйсан Утяшева заявила, что рядом с ней рэпер ведет себя, как маленький ребенок. Она посоветовала блогеру нужно выбирать в невесты девушку старше себя. Давид Манукян эту идею не поддержал. А вот пользователи Сети открыто расхвалили мужчину. "Приятно на Давида смотреть", "Дава красавчик", "Давид очень классный", — написали комментаторы.

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Давид Манукян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 17:31 Источник: Youtube/Ляйсан Утяшева ✓ Надежный источник
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"Мне все равно, что обо мне подумают": Дава о предложении Киркорову сыграть "гей-свадьбу"

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Гость889611
Очередная бездарность и ничтожество для утех стареющего клоуна и фанерного анал-короля Киркосяна
завидуй пугачева !!!!!!!!!!!!................. еееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!
Гость889611
Пожаловаться Ответить
Очередная бездарность и ничтожество для утех стареющего клоуна и фанерного анал-короля Киркосяна
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