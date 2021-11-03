"Мне невыносимо обидно": Навка ополчилась на судей своей малолетней дочери

Накануне супруга Дмитрия Пескова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с соревнований, на которых ее наследница заняла всего лишь третье место. Татьяна Навка очень переживает из-за оценок судей – женщина считает, что с ее дочерью обошлись несправедливо.
Олимпийская чемпионка рассказала, что ее наследница получила такие же баллы за технику, как и ее соперницы, занявшие первое и второе место. Однако оценки за артистизм Надежде были снижены. Свое решение судьи обосновали тем, что им не понравилось платье юной спортсменки и музыка, выбранная для выступления. Члены жюри посчитали, что музыкальное сопровождение номера является пиаром нового шоу самой Навки.
Жену Пескова такой ответ поставил в тупик. Она отметила, что музыка, под которую выступала ее дочь, – это самая настоящая классика, а платье и вовсе является копией наряда Загитовой, в котором та взяла золото на Олимпиаде. Навка посчитала судейство предвзятым и возразила против любых изменений в номере, которые тут же предложили тренеры.
"Мне невыносимо обидно за их титанический труд," – заявила возмущенная мать.
Подписчики поддержали ополчившуюся на судей фигуристку и похвалили Надю за труды. Люди отметили, что детям знаменитостей всегда тяжело доказать, что они тоже что-то из себя представляют. Тем не менее, с судьями не спорят.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяну Навку отправили в ад за поддержку праздника нечистой силы.
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