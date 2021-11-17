Произошел разрыв: у Ефремова серьезные перемены

Никита Ефремов в течение нескольких лет состоял в романтических отношениях с телеведущей Марией Иваковой.

Сегодня стало известно о больших переменах в статусе пары – у влюбленных произошел разрыв. Первой об этом сообщила сама Ивакова на своей странице в "Инстаграме". Телеведущая подчеркнула, что они с Никитой Ефремовым расстались в любви и уважении друг к другу.

Мария поблагодарила поклонников, которые всегда с большой теплотой относились к их паре, и, предвидя вопросы, заявила, что не будет говорить о причинах разрыва.

"Это очень личное и хрупкое и касается только нас двоих," – объяснила телеведущая.



Сам Никита Ефремов отметился в комментариях теперь уже бывшей возлюбленной, оставив смайл в виде зеленой веточки мира и сложенных ладоней. Позже и он разместил прощальный пост, в котором заявил, что его "танец с Машей" завершен. Артист подчеркнул, что завершен этот танец с трепетом и любовью, но вдаваться в подробности тоже не стал.

Многие посчитали такой подход правильным. Поклонники как могли поддержали своих кумиров в комментариях. Некоторые люди отметили, что давно предчувствовали такой исход, но все равно оказались очень расстроены этой грустной новостью.

Напомним, что до отношений с Марией Никита уже был женат на актрисе Яне Гладких – пара развелась в 2015-ом году. Недавно "Дни.ру" писали о том, как бывшая жена Никиты Ефремова пережила развод.