"Это было ужасно. Не хочу возвращаться": Кабаева потеряла себя

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в одном из своих интервью призналась, что стала жертвой чужих политических игр. Она уверена, что ее дисквалификация была кому-то выгодна и подстроена специально.
Речь шла о допинговом скандале в 2000-х годах. Тогда Алина Кабаева и Ирина Чащина завоевали победу на чемпионате мира в Мадриде, а потом их обвинили в употреблении допинга.
Новость дошла до Кабаевой и Чащиной только после выступления, а пробы на допинг взяли аж за месяц до этого. Неизвестно, почему гимнасткам позволили выступить, если о положительном результате проб было уже известно. В итоге спортсменок дисквалифицировали. Это событие чуть не сломало жизнь Кабаевой. Но она смогла устоять.
"Это было ужасно. Когда вспоминаю, мне аж жутко, не хочу возвращаться туда", – говорила Алина Кабаева в одном из интервью.
После дисквалификация Кабаева пошла по наклонной. Она забросила спорт, стала телеведущей и постоянно появлялась на светских тусовках.
"Во время дисквалификации я себя потеряла", – приводит слова Кабаевой "Чемпионат.ру".
Спорт помог Кабаевой не сломаться. Она смогла понять, что светская жизнь не ее. В итоге гимнастка смогла снова вернуться в профессию и через полтора года стала олимпийской чемпионкой на Играх в Афинах.
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