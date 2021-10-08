Продавшую яйцеклетку Королеву уличили во лжи: Ни к чему заводить ребенка от украинки

Недавно Наташа Королева появилась в программе "Секрет на миллион". Артистка сумела удивить всех.

Знаменитость рассказала, что некоторое время назад заморозила яйцеклетки, а после отдала одну своему другу из США. Она заявила, что там у нее есть внебрачная дочь, о которой якобы ранее не знал ни ее муж, ни сын. По мнению некоторых пользователей, реакция Тарзана оказалась несколько театральной. Многие заподозрили, что сцена была просто разыграна на публику.

В качестве доказательств Наташа Королева предоставила снимки, на которых она держит ребенка на руках. Дива рассказала, что это ее дочь. Вскоре журналисты провели расследование и пришли к выводу, что ребенок на фото может оказаться и сыном ее подруги косметолога, и племянницей, фото которой были сделаны давно. Сама исполнительница не комментирует догадки публики, а правда до сих пор не раскрыта.

Звезды шоу-бизнеса продолжают высказывать свои предположения. На этот раз заговорил брат Владимира Кузьмина, Александр. Он не верит в предложенную версию. Артист сообщил, что для него она выглядит как сценарий для сериала, "логики в ней нет". Он рассказал, что это может быть сделано для пиара, но тогда стоило бы более тщательно проработать детали. По его мнению, отец ребенка просто не может быть богатым человеком из США, а в рассказе много несостыковок.

Александр Кузьмин отметил, что хорошо знает Америку и ее обитателей, а потому друг Наташи Королевой якобы должен быть евреем. Как артист пришел к такому выводу – известно лишь ему. "Заводить ребенка от украинки евреям вообще ни к чему", – подчеркнул он. Он убежден, что этого бы не произошло, так как мама приятеля Королевой якобы не дала бы своего согласия на процедуру.

