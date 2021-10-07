Столкнувшаяся с серьезной болезнью Заворотнюк показала фигуру: Поправилась

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк заявила о том, что хочет найти работу. Она попросила поклонников прислать ей варианты, связанные со съемками. В тот момент наследнице звезды казалось, что занятость поможет ей выйти из непростого состояния. Однако все мысли Анны прервало внезапное ухудшение состояния. Она заразилась коронавирусной инфекцией.
К счастью, постепенно болезнь стала покидать ее. Анна Заворотнюк достаточно быстро пришла в себя и вернулась к любимым занятиям. Последствия всего произошедшего крайне не порадовали звездную наследницу. Она сообщила, что сильно поправилась. По словам Анны, так много она не весила никогда в своей жизни.
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что сейчас ее вес составляет 57 килограммов. По информации в Сети, рост наследницы артистки – около 175 сантиметров. Выяснив этот факт, пользователи тут же принялись писать Анне, что с ее весом все в порядке. Сама девушка опубликовала несколько снимков и поинтересовалась, как подписчики оценивают состояние ее тела. Многие указали, что никаких изменений не заметили.
Некоторые же предположили, что Анна Заворотнюк может быть беременна. Она быстро опровергла слухи и указала, что ни о каком интересном положении сейчас не может быть и речи. "Просто жирная", – посмеялась она в "историях" личного блога.
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