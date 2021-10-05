"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева

Когда-то Алина Кабаева была прославленной гимнасткой и по праву считалась лучшей в своем деле. Она стала Олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах, а также многократной чемпионкой мира. На нее равнялись ее младшие коллеги, а соперницы брали с нее пример.
После завершения карьеры девушка тут же исчезла с телеэкранов. Известно, что сейчас она занимается постановкой различных шоу с участием гимнастов со всей страны, но, к сожалению, уже давно не дает интервью и не выходит в свет.
Шоумен Денис Смирнов предположил, что это из-за возраста бывшей спортсменки. Видимо, актер решил, что Кабаева уже не в той форме, что была раньше.
"Ну она старой стала уже", – ответил Смирнов корреспонденту "Дни.ру" на вопрос о том, почему когда-то популярнейшая гимнастка теперь ведет затворнический образ жизни.
К слову, не все согласны с мнением ведущего. У чемпионки до сих пор есть множество фанатов, которые восхищаются ей и ее творчеством. Начинающие свою спортивную карьеру девочки стараются не пропускать шоу, которые делает их кумир.
Также есть и те, кто уверен, что звезда пропала из-за того, что ей тяжело далось испытание славой, и теперь она хочет спрятаться от посторонних глаз и заняться собой. Напомним, что свою карьеру Алина Кабаева завершила в 2007 году.
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