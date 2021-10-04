"Мужик, беги!": Облитая помоями Бузова подбивает клинья к бывшему парню

Поющая телеведущая отреагировала на интервью Давида Манукяна. Ольга Бузова положила глаз на экс-бойфренда.

В карьере Ольге Бузовой везет, а вот в любви не очень. На веку 35-летней артистки выдалась масса неудачных отношений, которые закончились слезами и скандалами. В январе 2021 года певица заявила о расставании с Давидом Манукяном, обвинив его в изменах и эмоциональном насилии. На днях мужчина раскрыл подробности разрыва с телеведущей. Он выставил звезду ревнивой истеричкой, которая грязно с ним поступила. С помощью слов Давид Манукян практически облил Ольгу Бузову помоями, показав ее в невыгодном свете.

Поп-дива оперативно отреагировала на заявления экс-избранника. Назло ему она разместила в инстаграм-аккаунте совместный снимок с одним из своих бывших парней Тимофеем Майоровым. Ольга Бузова сделала комплимент давнему спутнику и отметила, что он был лучшим из всех ее мужчин. "В одну реку входят дважды?" — многозначительно спросила певица у поклонников.

Пользователи Сети попросили поп-диву остепениться и не реагировать на провокации Давида Манукяна. Многие посочувствовали Тимофею Майорову и посоветовали ему не связываться с Ольгой Бузовой. "Мужик, беги, кто бы ты ни был, беги!", "Никому ты не нужна, уже по второму кругу перебирает!", "Оставь мужика, он без тебя будет счастлив", — выразились комментаторы.