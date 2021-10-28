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Шоу-бизнес
Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства

Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства

Что входит в многомиллионное состояние Светличной, за которое она так сильно переживает
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Несколько дней вся страна волновалась за 81-летнюю Светлану Светличную – 25 октября сын звезды сообщил, что она перестала выходить на связь и не появлялась дома несколько суток. Близкие артистки забили тревогу – ее поисками занялась полиция и волонтеры.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Однако уже через пару дней Светличная нашлась живая и невредимая – ее обнаружили в студии известного ток-шоу. Из-за такого поведения актрисы разгорелся нешуточный скандал, а сейчас в ее семье бушует еще один – из-за наследства. В прошлом году звезда заявила, что ее родные хотят сжить ее со свету, чтобы забрать ее недвижимость. А беспокоиться артистке есть из-за чего.

По данным журналистов, Светличная является владелицей многомиллионного состояния. Ей принадлежит три квартиры в столице, стоимость которых составляет 65-80 миллионов. Одна из них, трехкомнатная, находится на Ленинском проспекте. Также актриса владеет крупной коллекцией антиквариата и драгоценностей. И всё это может достаться по наследству ее молодому возлюбленному.

В начале этого года в Сети появились слухи, что Светличная состоит в отношениях с мужчиной, который младше ее на 43 года. По слухам, ее молодым любовником является актер Иван Николаев, которого артистка считает своей главной опорой и защитой. Николаев заявлял, что со звездой "Бриллиантовой руки" он только дружит и уж тем более не претендует на ее наследство. Однако по информации "Комсомольской правды" именно ему Светличная планирует завещать все свое имущество, которое до этого хотела оставить правнуку.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
28 октября 2021, 09:56 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Гость887405
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Совершенно верно!У 90% москалякских старых бблляяядддиинн ввааггииннаа так и не встала с возрастом на место,где ей надлежит быть(между ног)!Она по прежнему занимает всё пространство в голове вместо мозга!После того ,как младенцы-девочки подвергаются чёрному крещению мёртвым ппииддоорр-евреем,то они обречены стать шшллююххааамми!Вот и старая москалякская бблляядддииннаа до сих пор считает,что кто-то изьявит желание еееббааттть её дряхлое и костлявое тело!Шшшллююххха останется шшллююххоойй и бблляяддью до прихода неизбежного АМЭН!
Гуля
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Да нет уже этой квартиры на Ленинском проспекте! Она была давно продана!
1

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