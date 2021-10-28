Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства

Несколько дней вся страна волновалась за 81-летнюю Светлану Светличную – 25 октября сын звезды сообщил, что она перестала выходить на связь и не появлялась дома несколько суток. Близкие артистки забили тревогу – ее поисками занялась полиция и волонтеры.
Однако уже через пару дней Светличная нашлась живая и невредимая – ее обнаружили в студии известного ток-шоу. Из-за такого поведения актрисы разгорелся нешуточный скандал, а сейчас в ее семье бушует еще один – из-за наследства. В прошлом году звезда заявила, что ее родные хотят сжить ее со свету, чтобы забрать ее недвижимость. А беспокоиться артистке есть из-за чего.
По данным журналистов, Светличная является владелицей многомиллионного состояния. Ей принадлежит три квартиры в столице, стоимость которых составляет 65-80 миллионов. Одна из них, трехкомнатная, находится на Ленинском проспекте. Также актриса владеет крупной коллекцией антиквариата и драгоценностей. И всё это может достаться по наследству ее молодому возлюбленному.
В начале этого года в Сети появились слухи, что Светличная состоит в отношениях с мужчиной, который младше ее на 43 года. По слухам, ее молодым любовником является актер Иван Николаев, которого артистка считает своей главной опорой и защитой. Николаев заявлял, что со звездой "Бриллиантовой руки" он только дружит и уж тем более не претендует на ее наследство. Однако по информации "Комсомольской правды" именно ему Светличная планирует завещать все свое имущество, которое до этого хотела оставить правнуку.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!