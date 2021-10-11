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Шоу-бизнес
Жан Милимеров о причинах ухода из "Премьер-министра", конфликте с Фридляндом и роман с Успенской

Жан Милимеров о причинах ухода из "Премьер-министра", конфликте с Фридляндом и роман с Успенской

Группа "Премьер-министр" была образованна в 1997 году и даже представляла Россию на конкурсе песни "Евровидение-2002", где заняла 10 место. Потом коллектив штормило – менялись составы, участники создавали собственные проекты. Дольше всех в "Премьер-министре" проработал Жан Милимеров, который с прошлого года занимается сольным творчеством. О причинах ухода в самостоятельное плавание и жизни сегодня он рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами концерта по случаю 100-летия со дня рождения композитора Арно Бабаджаняна в Кремле.
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В 2005 году из группы был уволен Питер Джейсон, вместо которого был взят Тарас Демчук. Эта перемена послужила причиной конфликта с продюсером, в результате которого остальные участники группы начали работать самостоятельно. Поскольку бренд "Премьер-министр" им не принадлежал (солисты проиграли продюсеру в суде), они были вынуждены взять себе новое название "Группа ПМ". Кроме того, новая группа не имела права исполнять песни прежнего репертуара.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Когда начались проблемы, нам перекрыли выходы на телевидение, – уверяет Милимеров. – Но мы все равно шли вперед, продолжали работать. Группа продолжается существование и сегодня, просто я ушел из нее. Мы поговорили с ребятами как взрослые люди. Я объяснил им, что в музыкальном материале у меня осталось много недосказанного, и поэтому решил уйти. Мы пожали друг другу руки и до сих пор дружим".

Осенью 2020 года, после ухода, Милимеров стал участником шоу "Голос. 9 сезон" на Первом канале, где попал в команду Сергея Шнурова и выбыл на этапе четвертьфиналов.. А 2021 году стал участником 6-го сезона шоу "Три аккорда", где получил приз зрительских симпатий.

Несмотря на суды, никаких обид на бывшего продюсера Евгения Фридлянда у Жана не осталось. "Спасибо ему огромное за то, что он сделал в свое время, ведь именно благодаря ему о нас узнали и мы стали популярными", – пояснил он.

Фото: Дни.ру

В ближайшее время у 41-летнего Жана Григорьева-Милимерова появится дуэт с 67-летней Любовью Успенской – они очень сдружились после шоу "Три аккорда". Но вот о том, возможен ли между ними роман, певец рассуждать отказался. "Ну что это за разговоры! Мы говорим о творчестве!" – убежал он от ответа.

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Фото: Дни.ру
Автор: 11 октября 2021, 09:05

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