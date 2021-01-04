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Шоу-бизнес
Мамочка, прости: Похоронившая Легкоступову дочка всю ночь резвилась со стриптизерами

Мамочка, прости: Похоронившая Легкоступову дочка всю ночь резвилась со стриптизерами

Валентина Легкоступова. Фото: Дни.ру
Православные традиции предписывают родственникам умершего носить траур. По мужу он должен быть не менее двух лет, по жене, детям и родителям – один год, по дедушке и бабушке – шесть месяцев, по сестрам и братьям – четыре месяца, по дядям, тетям и двоюродным родственникам – три месяца.
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Но дочь умершей менее пяти месяцев назад Валентины Легкоступовой от православия, кажется, далека. Поэтому и на обычаи внимания не обращает. По случаю 30-летия она закатила такой праздник, какого сидящая на карантине Москва давно не видела.

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Меткое выражение "порвали три баяна" очень емко описывает все происходящее на торжестве. Обильно уставленный изысканными яствами и питиями стол, большой торт со свечками, песни танцы до глубокой ночи – столица так истосковалась по хорошим гулянкам, что праздновала юбилей дочери покойной Легкоступовой на всю катушку!

Анэтта Бриль и Сергей Дворцов. Фото: Фото: архив Сергея Дворцова

А какой шикарный подарок Анэтте сделали ее друзья – знаменитые продюсеры Сергей Дворцов и Леонид Дзюник, которых вся страна знает по телешоу на разных каналах. Ближе к полуночи они устроили для дочери Валентины Легкоступовой очень фривольный и откровенный стриптиз. Надо же было утешить и развлечь юбиляршу, только-только кремировавшую мать. Сразу вспомнились слова советского хита:

Словно в дымке светло-голубой

В бухту мы прибываем.

Этим танцем сегодня с тобой

Мы вечер открываем!

В конце концов, жизнь продолжается. Сама, ныне покойная, певица была очень жизнелюбивой и энергичной. И вряд ли хотела бы, чтобы ее наследница походила на героиню "Горя от ума", которую отец ссылал в глушь и кричал: "Там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать".

Фото: архив Сергея Дворцова

Но гостей праздника удивил не столько смелый стриптиз двух красавцев, не ломящейся от угощений стол, а отсутствие на торжестве единоутробного брата юбилярши – сына Легкоступовой от второго брака. Матвею 19 лет, он жил певицей. Незадолго до ухода из жизни артистка в интервью "Дни.ру" сообщила: "Мы с Матвеем на самоизоляции сидим на даче. Вообще учится в IT-колледже, будет специалистом по цифровым технологиям, – сообщила Валентина. – Сейчас, правда, все на карантине учатся удаленно".

Фото: архив Сергея Дворцова

Как уверяла Анэтта в программе "Пусть говорят", сегодня Матвей живет с ней. Но вот почему парня не позвали на этот веселый праздник – загадка...

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Автор: 4 января 2021, 12:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Наверное отхватила куш с наследства. Она на скорбящую и не была похожа. Того вдовца называла милый, дорогой, как то резало слух, а вела себя так , что хотелось залепить ей пощечину.
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