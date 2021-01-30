Вскрылись сведения о получившей тяжелую травму дочери Меладзе

Начало 2021 года для 18-летней Арины Меладзе выдалось непростым. Дочь Валерия Меладзе от первого брака сломала шейный позвонок и была госпитализирована. Сначала девушка делилась информацией о своем самочувствии в инстаграм-канале, но после известия о диагнозе перестала публиковать контент для подписчиков личного блога. Однако совсем недавно ситуация переменилась. Судя по свежему посту и инстаграм-истории звездной наследницы, в ее жизни произошел положительный сдвиг.
Несмотря на пошатнувшееся здоровье, дочь Валерия Меладзе продолжила усердно учиться в медицинском ВУЗе. Она показала поклонникам ведомость, демонстрируя свои результаты учебной сессии. Студентка получила аттестацию по практике на тему ухода за больными и высокие баллы на экзаменах. Это говорит о том, что Арина мужественно справилась с возложенными на нее обязанностями и госпитализация не сломила ее.
Кроме того, звездная наследница сняла себя на видео, благодаря которому россияне окончательно убедились в том, что состояние Арины стабилизировалось. В кадре дочь Валерия Меладзе позировала в длинной шубе возле зеркала. Комментаторы остались восхищены внешним преображением девушки и отреагировали на публикацию красочными эмодзи.
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