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Умер легендарный журналист Ларри Кинг

Умер легендарный журналист Ларри Кинг

Ларри Кинг. Фото: Rex Atienza/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский журналист и телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщается в его твиттере.
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Мировую общественность потрясло трагическое известие. В СМИ сообщают о том, что из жизни ушел культовый американский телеведущий и журналист Ларри Кинг.

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Последнее время он находился в медицинском учреждении с диагнозом COVID-19. Это не единственная серьезная проблема со здоровьем, которая наблюдалась у легендарного журналиста.

Два года назад Кинг перенес инфаркт. Кроме того, продолжительное время у него наблюдались проблемы с дыханием. На сердце телеведущий жаловался на протяжении тридцати лет.

Мастодонта телевидения можно назвать человеком нелегкой судьбы. В прошлом году он потерял двоих взрослых детей. У сына был инфаркт, а дочь умерла из-за онкологического заболевания.

Сам Кинг боролся с раком простаты. Кроме того, четыре года назад он перенес операцию по удалению раковой опухоли в грудной клетке.

Журналистская карьера Кинга выдалась крайне насыщенной и продуктивной. Он успел взять интервью у 60 тысяч человек. Многие из этих материалов, что называется, пошли в массы. Журналист известен не только из-за своей основной работы, он также успел сняться в 150 фильмах.

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Автор: 23 января 2021, 16:00 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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