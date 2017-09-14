Ларри Кинг лишился части легкого из-за рака

Известный американский телеведущий Ларри Кинг победил рак. 85-летний журналист перенес операцию по удалению опухоли.

По словам одного из самых известных ведущих планеты, врачи диагностировали у него рак в ранней стадии. Совместно с медиками было принято решение об операции, в результате которой было вырезано 20% одного легкого. Кинг чувствует себя хорошо. "Было странно получить рентгеновские снимки, на которых раньше было пятно, а теперь ничего нет", – говорит журналист.

Он рассказал, что медикам удалось диагностировать болезнь на ранних стадиях, что сильно упростило лечение. "Я пошел на свою обычную проверку, и врач сказал, что надо сделать рентген, потому что у меня в легких "что-то забавное". В итоге, оказалось что это пятно на снимке – опухоль. Медики сказали, что мне повезло – опухоль на начальной стадии, поэтому можно оперировать", – рассказал Кинг изданию USMagazine. Операцию провели 17 июля, но рассказать о ней ведущий решил только сейчас. Спустя две недели после процедуры 83-летний журналист вернулся к работе.

Отметим, что для Ларри Кинга это уже вторая война с раком. Первую опухоль у него нашли в 70 лет. Тогда ему поставили диагноз "рак простаты". Знаменитого ведущего спасла радиотерапия. Помимо этого, у Кинга диабет второго типа, а в 1987 году он перенес инфаркт, после которого бросил курить.

Все эти проблемы не помешали Ларри Кигну попасть в книгу рекордов Гинесса за самое долгое телевизионное шоу с несменяемым ведущим.На протяжении 25 лет он вел собственное шоу Larry King Live. За свою карьеру взял интервью у десятков тысяч политиков, артистов, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. С 2012 года ведет свое шоуLarry King Now, которая транслируется на Hulu и на канале RT America.