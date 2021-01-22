"Загнал огромную иглу под ноготь": на шоу "Последний герой" произошло ЧП

На африканском Занзибаре снимают новый проект ТВ-3 – реалити-шоу на выживание "Последний герой". Во время съемок произошло ЧП.

За победу в "Последнем герое" сражаются команды "Чемпионов" и "Новичков". Задачей во время одного из состязаний была охота на морских ежей. Не обошлось без травм. Один из участников укололся ядовитой иглой.

Белгородский дояр Димитрий Павлюк из команды "Чемпионов" случайно загнал себе под ноготь огромную иглу и был вынужден сойти с дистанции, ведь укол морского ежа мог обернуться трагедией. Как известно, иглы этих животных ядовиты и токсичны.

"Кажется что палец по фалангу засунули в кипяток и не достают. Весь палец горит, трясется. Я стою, выдавливаю кровь, аж зубы стиснул", – приводит слова пострадавшего "Телепрограмма".

На помощь к пострадавшему пришли медики из бригады съемочной группы. К счастью, все обошлось, хоть палец у героя сильно распух и болел.

Стоит отметить, что Павлюк уже второй раз принимает участие в реалити-шоу "Последний герой". Он сражался за победу в прошлом году.