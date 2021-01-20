Попавшая в секту звезда 90-х рассказала о восстановлении после страшного недуга

Осенью в СМИ появились сообщения о госпитализации исполнительницы хита "Мальчик мой" Светланы Владимирской. Многие утверждали, что артистка находилась в невероятно тяжелом состоянии и впала в кому. Близкие певицы опровергли эту новость. Выяснилось, что у звезды серьезные проблемы с кишечником.



Светлана рассказала, что у нее врожденная патология. Первую операцию исполнительница перенесла около 30-и лет назад. Тогда ее родных готовили к худшему, но врачи вернули женщину к жизни. Недавно состояние Светланы снова ухудшилось. Ходили самые разные слухи.

"Недавняя госпитализация не была плановой. После первой операции прошло много времени, образовались спайки, поэтому мне потребовалось второе хирургическое вмешательство", – прокомментировала она, пояснив, что сейчас уже находится дома. "После болезни, конечно, пришлось поменять образ жизни: теперь по рекомендациям врачей ем строго по часам и небольшими порциями. Также не употребляю в пищу жареное, жирное, соленое", – рассказала Светлана Владимирская.

Напомним, популярность пришла к исполнительнице в 90-х, когда ее композиции "Мальчик мой" и "Дави на газ" можно было услышать повсюду. Однако на заре своей карьеры Светлана пропала со сцены. Позднее оказалось, что она оставила Москву ради Красноярского края, где и живет в деревне до сих пор.

"Были сомнения, может быть, надо остаться в шоу-бизнесе. Но спустя много лет я поняла, что сделала все правильно. Нет сожаления, что переехала из Москвы и живу здесь", – сообщала она. От музыки артистка не отошла, она пишет произведения для хоров и эстрадные песни.

