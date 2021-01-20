Знаменитая певица ответила на слухи о своей беременности

Несколько дней назад 25-летняя британская певица косовского происхождения Дуа Липа спровоцировала слухи о своей беременности. Вот уже полтора года девушка встречается с манекенщиком Анваром Хадид, братом знаменитых Джиджи и Беллы.

В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором позирует полубоком. Фотографию звезда снабдила странным набором смайликов – детской бутылочкой, плющевым мишкой и ангелочком. Поклонники тут же решили, что столь необычным образом знаменитость сообщает о беременности.

Накануне Дуа Липа приняла участие в шоу Джимми Киммела, в котором рассказала, как все было на самом деле. По словам певицы, она обожает искать странные и забавные эмодзи, обычно она добавляет их к подписям рандомно, без какой-либо связи с изображением. И вот на этот раз привычка вышла ей боком.

По словам Дуа Липы, она не сразу поняла, почему поклонники поздравляют ее с беременностью, ведь на снимке она не выглядит как девушка в интересном положении. "Боже мой. Смайлики пришли, чтобы укусить меня за задницу! Я не беременна, просто хочу прояснить ситуацию", – заявила певица.

Напомним, об отношениях Дуа Липы и Анвара Хадид стали подозревать летом 2019 года. Тогда девушку заметили на вечеринке в честь дня рождения модели, а затем папарацци сфотографировали пару во время музыкального фестиваля. Скорее всего, ребят познакомили сестры Хадид. Кстати, до встречи с Анваром Дуа четыре года состояла в отношениях с манекенщиком Айзеком Кэрью.