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Шоу-бизнес
Знаменитая певица ответила на слухи о своей беременности

Знаменитая певица ответила на слухи о своей беременности

Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa
Несколько дней назад 25-летняя британская певица косовского происхождения Дуа Липа спровоцировала слухи о своей беременности. Вот уже полтора года девушка встречается с манекенщиком Анваром Хадид, братом знаменитых Джиджи и Беллы.
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В личном блоге артистка опубликовала снимок, на котором позирует полубоком. Фотографию звезда снабдила странным набором смайликов – детской бутылочкой, плющевым мишкой и ангелочком. Поклонники тут же решили, что столь необычным образом знаменитость сообщает о беременности.

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Накануне Дуа Липа приняла участие в шоу Джимми Киммела, в котором рассказала, как все было на самом деле. По словам певицы, она обожает искать странные и забавные эмодзи, обычно она добавляет их к подписям рандомно, без какой-либо связи с изображением. И вот на этот раз привычка вышла ей боком.

По словам Дуа Липы, она не сразу поняла, почему поклонники поздравляют ее с беременностью, ведь на снимке она не выглядит как девушка в интересном положении. "Боже мой. Смайлики пришли, чтобы укусить меня за задницу! Я не беременна, просто хочу прояснить ситуацию", – заявила певица.

Напомним, об отношениях Дуа Липы и Анвара Хадид стали подозревать летом 2019 года. Тогда девушку заметили на вечеринке в честь дня рождения модели, а затем папарацци сфотографировали пару во время музыкального фестиваля. Скорее всего, ребят познакомили сестры Хадид. Кстати, до встречи с Анваром Дуа четыре года состояла в отношениях с манекенщиком Айзеком Кэрью.

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Автор: 20 января 2021, 02:08 Источник: Jimmy Kimmel Live ✓ Надежный источник

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Гость
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Известная, где? У, нас, в Бирюлево- такую не знают.
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