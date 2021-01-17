"Мальчик мой!": Апина рассекретила последнюю переписку с покойным Грачевским

Смерть Бориса Грачевского, знаменитого основателя "Ералаша", стала траурным событием для множества артистов российской эстрады. Алена Апина поделилась трогательной перепиской с усопшим кинорежиссером.

Покойный сценарист обладал удивительным обаянием и легко производил приятное впечатление на окружающих. После его кончины многие звезды отечественного шоу-бизнеса заявили, что Борис Грачевский был особенным человеком, который навсегда останется для них замечательным другом. Исполнительница хита "Семечек стакан" Алена Апина очень тепло относилась к покойному создателю "Ералаша". В связи с этим она показала фанатам в инстаграм-канале последний текстовый диалог с ним, который состоялся 25 декабря 2020 года.

Инициатором переписки стала певица, которая была удивлена тем, что сценарист госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "Мальчик мой! Как тебя угораздило-то?", – начала свое сообщение артистка. Она попросила Бориса Грачевского лечиться и держать оборону против коварного недуга. Кинорежиссер поблагодарил Алену Апину за поддержку и уверенно заявил, что справится с ситуацией вопреки всем трудностям.

Напомним, легендарный сценарист умер 14 января 2021 года в московской больнице №52 на 72 году жизни. Перед смертью медики ввели мужчину в медикаментозную кому. Почитатели творчества Бориса Грачевского, а также его близкие и коллеги глубоко опечалены произошедшим.