Стало известно имя нового директора "МУЗ-ТВ" после ухода Давлетярова

В руководстве телеканала "МУЗ-ТВ" сейчас происходят важные изменения. Недавно стало известно, что c поста директора уходит Арман Давлетяров.
Теперь же стало известно, кто займет главную должность на канале. По информации пресс-службы, новым директором станет Захар Бабин. Отмечается, что он работал на "ТНТ Music" и "А-One".
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