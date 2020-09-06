"Я был с ним вместе до последнего вздоха": сын Андреева о роковой встрече с отцом

Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет. Трагичную новость сообщили далеко не родственники народного артиста, а его близкий друг – ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Накануне Андреев отметил юбилей и собрал самых дорогих людей за одним столом.

После смерти Владимира Алексеевича многочисленные родственники заговорили об утрате и стали вспоминать об игре великого деятеля театра и кино.

К ним присоединился и родной сын актера Егор. Наследник Андреева в одном из интервью рассказал о последней встречи с отцом.

Выяснилось, что Егор находился рядом с отцом в самый роковой момент. По словам наследника, актер так сильно сжал ему руку, будто почувствовал приближение конца.

"Я был с ним вместе почти до последнего вздоха. Я 28 августа приехал его поздравлять и остался с ночевкой на даче. Он взял меня за руку. Видимо, что-то почувствовал", – откровенно признался Андреев младший.

Отец смотрел на Егора трагическим взглядом и пытался что-то сказать. Несмотря на то, что актер долгое время не отпускал родственника на работу, тот все же покинул дом.

На следующий день сыну Андреева позвонили из больницы и выказали свои соболезнования. Наследник актера все еще вспоминает этот момент со слезами на глазах.

Егор добавил, что его отец искренне любил всю свою семью. Народный артист старался находить время, чтобы посидеть с внуками и пообщаться со взрослыми детьми.

Один из внуков может пойти по стопам своего звездного дедушки. У мальчика уже есть задатки начинающего актера.