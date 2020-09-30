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Шоу-бизнес

"Кровь залила глаза": грабители жестко избили звезду советского кино

Валентин Карманов. Кадр из "Возврата нет" (1973)
Сыгравший одну из ролей в культовом фильме Олега Ефремова "Старый Новый год" Валентин Карманов тяжело болеет и живет в нищите. Он пришел в студию ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы рассказать об ужасном случае, который с ним произошел недавно.
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Покорять кинематограф Карманов начал с раннего детства. В четырехлетнем возрасте он прочитал стихотворение Роберта Рождественского "Жил да был человек маленький", растрогав миллионы людей. Благодаря удачному выступлению мальчика начали приглашать на съемки именитые советские режиссеры.

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Но мечтам Валентина не суждено было сбыться. В детстве Карманов попал в аварию, после которой стал заикаться. Спустя несколько лет он снова разговаривал нормально, но не смог вернуться в кино.

С того момента Валентин ведет обычную жизнь. К 51 году мало приятного произошло с бывшим актером. Например, недавно на него напали неизвестные. В магазин, где Карманов работал охранником, ворвались грабители. Они жестко избили мужчину и забрали рюкзак.

"Я получил удар по голове, упал. Кровь залила мне глаза <...> Думаю, что все было спланировано", – рассказал Валентин Андрею Малахову.

Теперь Карманов передвигается на костылях. Более того, он остался без работы. Единственная радость для бывшего актера – возлюбленная Ольга, с которой вместе живет.

Автор: 30 сентября 2020, 21:29 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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