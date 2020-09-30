"Кровь залила глаза": грабители жестко избили звезду советского кино

Покорять кинематограф Карманов начал с раннего детства. В четырехлетнем возрасте он прочитал стихотворение Роберта Рождественского "Жил да был человек маленький", растрогав миллионы людей. Благодаря удачному выступлению мальчика начали приглашать на съемки именитые советские режиссеры.
Но мечтам Валентина не суждено было сбыться. В детстве Карманов попал в аварию, после которой стал заикаться. Спустя несколько лет он снова разговаривал нормально, но не смог вернуться в кино.
С того момента Валентин ведет обычную жизнь. К 51 году мало приятного произошло с бывшим актером. Например, недавно на него напали неизвестные. В магазин, где Карманов работал охранником, ворвались грабители. Они жестко избили мужчину и забрали рюкзак.
"Я получил удар по голове, упал. Кровь залила мне глаза <...> Думаю, что все было спланировано", – рассказал Валентин Андрею Малахову.
Теперь Карманов передвигается на костылях. Более того, он остался без работы. Единственная радость для бывшего актера – возлюбленная Ольга, с которой вместе живет.
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