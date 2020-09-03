Незадолго до гибели солист группы "Динамит" инсценировал свою смерть

Певец возвращался домой после ужина с семьей. На Садовом кольце в Москве он не заметил дорожные работы, не успел вовремя свернуть и в итоге на полной скорости врезался в грузовик. Шансов выжить у него не было.
Родные и коллеги не могли поверить в случившееся, ведь незадолго до трагедии Леонид Нерушенко уже инсценировал свою смерть ради шутки. Одним из первых о случившемся узнал "одногруппник" звезды Илья Зудин. В беседе с журналистами он вспомнил тот день 15 лет назад.
Как отметил музыкант, о кончине Лени он узнавал дважды. В первый раз это был веселый розыгрыш, и когда все случилось по-настоящему, сразу возникли мысли о новой шутке. Увы, печальное известие оказалось правдой, Нерушенко действительно разбился.
Сложнее всего потерю переживали родители артиста. Им никогда не нравилось увлечение сына мотоциклами и скоростью, но Леонид не обращал внимания на предостережения близких.
Илья Зудин добавил, что до сих пор поддерживает связь с семьей коллеги по группе "Динамит". Несмотря на то, что прошло уже 15 лет, они так и не смирились с потерей наследника.
Незадолго до смерти Леонид Нерушенко был буквально одержим записью сольного альбома – он сутками проводил на студии. К сожалению, диск вышел только после его гибели.
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