Убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой

Американский преступник Марк Чепмен спустя 40 лет принес извинения Йоко Оно – вдове застреленного им солиста культовой рок-группы Tne Beatles Джона Леннона. В своем обращении он назвал содеянное жутким и подлым поступком.
Чепмен пояснил, что убил Леннона из чувства зависти, поскольку рокер был очень знаменит, а преступник хотел быть не менее известным. 65-летний осужденный признался, что заслуживает смертной казни.
Напомним, что Марк Чепмен убил Джона Леннона 8 декабря 1980 года возле его дома в Нью-Йорке. Чепмен произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия, пять из которых попали в цель. Музыкант скончался на месте происшествия, а злоумышленник был приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает телеканал "360".
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