Лолита рассекретила своего нового возлюбленного

Лолита Милявская рассказала о своем 48-летнем новом возлюбленном. 56-летняя певица считает, что мужчина состоялся в жизни. А разница в возрасте ее не смущает.
Несмотря на то, что предыдущие отношения артистка завершила со скандалом на глазах у всего мира, сейчас она снова счастлива. При этом личность избранника Лолита предпочла оставить в тайне.
"Да, моложе, мне не нужен дед старый", – цитирует певицу "Вокруг ТВ".
В последнее время Лолита преобразилась. Она похудела на 14 килограммов, сменила прическу, сделала пластику век.
Известно, что в начале этого года Милявская ездила с тайным поклонником в Израиль. А на концерте МУЗ-ТВ ко Дню всех влюбленных она показала изящное кольцо с бриллиантом.
В конце апреля этого года Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Процесс сопровождался скандалами и взаимными обвинениями сторон.
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