Игорю Вернику потребовалась помощь врачей

Стало известно об ухудшении самочувствия Игоря Верника. Актер театра и кино был вынужден обратиться за помощью к московским врачам.

По предварительной информации, народный артист России повредил мениск. После осмотра медики отпустили его домой. В ближайшее время Игорю Вернику придется вновь посетить больницу, чтобы сделать снимки колена.

При каких обстоятельствах актер повредил хрящ, не уточняется. Также остается неизвестным нынешнее состояние Верника. Знаменитость пока никак не прокомментировала вскрывшиеся данные.

Ранее актер разместил в своем инстаграм-аккаунте забавную фотографию, на которой показал, как изменился за время карантина. Его волосы стали рыжими, а зубы разъехались в разные стороны.

"Главное во время самоизоляции – не опустить руки и не опуститься самому", – пошутил артист.

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