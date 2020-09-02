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Игорю Вернику потребовалась помощь врачей

Игорю Вернику потребовалась помощь врачей

Игорь Верник. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно об ухудшении самочувствия Игоря Верника. Актер театра и кино был вынужден обратиться за помощью к московским врачам.
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По предварительной информации, народный артист России повредил мениск. После осмотра медики отпустили его домой. В ближайшее время Игорю Вернику придется вновь посетить больницу, чтобы сделать снимки колена.

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При каких обстоятельствах актер повредил хрящ, не уточняется. Также остается неизвестным нынешнее состояние Верника. Знаменитость пока никак не прокомментировала вскрывшиеся данные.

Ранее актер разместил в своем инстаграм-аккаунте забавную фотографию, на которой показал, как изменился за время карантина. Его волосы стали рыжими, а зубы разъехались в разные стороны.

"Главное во время самоизоляции – не опустить руки и не опуститься самому", – пошутил артист.

Материал дополняется.

Автор: 2 сентября 2020, 12:27 Источник: РЕН ТВ • Требует проверки
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Верник подрался с соперником на сцене

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