"Хотели замять это дело": Печерникова о загадочном убийстве мужа

За два года до своей смерти Ирина Печерникова озвучила вероятную причину смерти своего супруга – актера Александра Соловьева. Артистка считала, что ему "помогли" уйти из жизни.

Звезда фильма "Доживем до понедельника" делилась откровениями в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". 47-летнего Соловьева не стало в канун нового 2000 года. Мужчина ушел на спектакль 25 декабря и домой не вернулся. Около месяца неопознанное тело актера пролежало в морге Института Склифосовского.

Друзья звездной семьи уверяли Ирину Печерникову, что муж готовит ей грандиозный сюрприз на Новый год, поэтому не выходит на связь. Но сердце артистки чувствовало: произошла беда. По ее словам, избранник обязательно бы ей позвонил.

"Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер", – озвучила шокирующую версию смерти супруга Ирина Печерникова. "Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле…", – делилась знаменитость.

По официальной версии, Александр Соловьев поскользнулся и упал на улице, рассек лоб о камень. А в заключении о смерти говорится, что актер умер от удара в затылочную часть округлым удлиненным предметом. Напомним, после смерти любимого Ирина Печерникова сорвалась и ушла в запой, много курила и попала в клинику неврозов на полгода. оттуда она вышла уже другим человеком.

Как писали "Дни.ру", Ирина Печерникова умерла 1 сентября, не дожив одного дня до своего 75-летнего юбилея. Зрители запомнили актрису по фильмам "Доживем до понедельника", "Два капитана", "Личное счастье", "Первые радости", "По собственному желанию" и другим.

