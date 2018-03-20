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Вдова раскрыла детали жуткой смерти Соловьева

Ирина Печерникова. Кадр youtube.com
Актриса Ирина Печерникова дала откровенное интервью Борису Корчевникову в его ток-шоу "Судьба человека". Артистка рассказала о личной жизни: о трех неудачных браках и проблемах с алкоголем.
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Ирина Печерникова стала популярной благодаря фильмам "Доживем до понедельника" и "Два капитана". Артистка трижды была замужем. Впервые она вышла замуж за польского музыканта Збигнева Бизоня, но брак просуществовал недолго.

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Трагические подробности смерти известной актрисы

Затем артистка встретила актера Бориса Галкина. Однако на тот момент он был женат. По признанию Ирины, она не хотела разрушать семью, но чувства оказались сильнее. Потом Ирина узнала, что у Бориса умер ребенок. "У них умер ребенок, родился и маленький умер. Но я об этом узнала позднее, он попросил не говорить на эту тему", – сообщила Печерникова.

По мнению актрисы, ее недолгий брак с Борисом Галкиным был ошибкой. Об этом она долго жалела. "Все-таки я была не девочкой, а женщиной с опытом. Да, мы были влюблены, все замечательно, красиво. Прекрасный человек, стихи писал, под гитару пел… Мы все равно расстались. Как нас соединила профессия, так она нас и развела", – заключила актриса.

В 90-е годы, когда в стране наблюдались серьезные перемены, у Ирины Печерниковой случился творческий кризис. Актриса не стала скрывать, что из-за него она даже стала прикладываться к бутылке. К счастью, артистка сумела взять себя в руки и порвать с пагубной привычкой.

А вскоре Ирина Печерникова встретила актера Александра Соловьева. По ее признанию, она не влюбилась, а именно полюбила. К несчастью, артист был женат, у него подрастал сын. На сей раз Печерникова приняла твердое решение не разрушать семью. Она отпустила Соловьева.

Однако через восемь лет Александр сам объявился. Он сообщил, что сын уже учится в институте, нашел девушку, и предложил все начать заново. Ирина согласилась. "Мы ничего не строили, просто наконец-то были вместе, за восемь лет накопилось столько всего! Мы должны были быть вместе. Он был очень светлым, добрым и талантливым. Поссорились, по-моему, один раз. Даже не помню, из-за чего. В 51 год я вышла замуж за Сашу, мы жили три года и три месяца…" – рассказала Печерникова.

Счастье актеров оказалось скоротечным. В самом конце 1999 года Александр Соловьев таинственно погиб. 25 декабря актер ушел из дома на спектакль к друзьям, и не вернулся. "Я стала обзванивать больницы, морги, но меня все уговаривали: "Сашка может встретить пилота и улететь на северный полюс, чтобы тебе подарок привезти!" Да, он и правда такой был…" – отметила Ирина.

Спустя несколько дней Печерникова нашла Соловьева в морге. Актрисе позвонили из милиции и рассказали, что нашли прохожего, который упал и ударился головой. Его доставили в больницу, однако было уже поздно – он умер. Печерникова приехала в отделение, ей выдали вещи супруга. "Он ушел в кожаной безрукавке, ему нравилось ее носить – там было много карманов, в них лежали документы, удостоверения. А когда мне выдавали его вещи, этой безрукавки не было. Саша числился в неопознанных… Они надеялись похоронить его как бомжа, без имени", – рассказала актриса.

После жуткой смерти мужа Ирина Печерникова долго приходила в себя. Она переехала на дачу, где восстанавливалась благодаря тишине, свежему воздуху и яблоням, которые ей напоминали о муже. Интересно, что до сих пор актриса поддерживает связь с матерью покойного мужа. "У Сашиной мамы сейчас такое большое семейство. У брата – трое детей, уже внуки пошли…" – сообщила Ирина Печерникова.

Автор: Наталья Аряева20 марта 2018, 09:22

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