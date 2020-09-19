Народному артисту Владимиру Юматову стало плохо с сердцем

В СМИ появилась информация о состоянии здоровья народного артиста Владимира Юматова. По данным журналистов, актеру пришлось обратиться к медикам из-за плохого самочувствия.
Известно, что речь идет о сердце. На данный момент врачи решают вопрос о необходимости госпитализации Юматова.
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