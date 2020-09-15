Хотел умереть: Буйнов похудел на 10 килограммов после экстренной операции

Певец Александр Буйнов рассказал, что похудел на 10 килограммов. Это была вынужденная мера, так он уже два с лишним месяца сидит на строгой диете.
В июле артисту сделали экстренную операцию по удалению желчного пузыря. 70-летний Александр Буйнов отменил выступление на "Славянском базаре". Он резко почувствовал себя плохо. Как он думает, из-за сладкого.
В тот день Буйнову подарили огромный торт. Он съел его, и вдруг почувствовал режущую боль. По словам певца, было так больно, что хотелось умереть. Об этом он поведал в программе "Светская хроника".
После удаления желчного врачи посадили Буйнова на диету – без сладкого, жирного и острого. Артист признается, что подстроился под новые условия своего существования. Однако больше всего ему не хватает сала. Но ему немало помогло то, что он любит каши с детства.
"Это такое счастье, ребят, если бы вы знали. Похудел килограмм на восемь точно, я думаю, даже на десять", – рассказал Буйнов.
Сейчас артист восстанавливается и живет в своем загородном доме. Вместе с 60-летней женой Аленой Рафаиловной он занимается садоводством.
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