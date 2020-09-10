"Не получается смириться": оставшийся без отца Басков поделился болью

Владимир Викторович ушел из жизни 30 июня 2019 года после продолжительной болезни. Мужчине было 67 лет. О смерти близкого Николай Басков узнал незадолго до своего выступления на закрытии европейских молодежных игр в Минске. Артист посвятил свой номер умершему отцу.
Спустя год Басков поделился в своем инстаграм-аккаунте архивным фото с родителями. Певец отметил, что прошедший период был "невозможно тяжелым" для него. "Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы пришло осознание невозвратности", – рассказал поклонникам артист.
Басков вспомнил, что раньше его родители уезжали каждое лето к теплому морю. Там они отмечали 10 августа день рождения Владимира Викторовича. Мать артиста так же трепетно и сильно любит своего умершего супруга. "Молитвы наши о нем, в мыслях благодарим за все", – продолжил певец.
Артиста добавил, что в четверг многие люди вспомнят о его отце. Владимир Викторович был достойным офицером, настоящим мужчиной, прекрасным человеком. Родитель звезды был сильным, правильным, веселым и невероятно общительным.
"Не получается смириться. Он рядом, он со мной, он всегда со мной. Был, есть и будет", – заключил Николай Басков.
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