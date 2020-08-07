Новая жизнь Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой

После расставания с Ириной Лобачевой Илья Авербух с головой ушел в бизнес. Бывший фигурист считается одним из самых успешных предпринимателей: он стал первым делать ледовые шоу в России, а теперь еще продюсирует телепроекты и ставит программы для фигуристов.
Счастлив Илья и в личной жизни. Не так давно стало известно о его романтических отношениях со звездой комедийного сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Эта новость произвела фурор. И дело не только во внушительной разнице в возрасте. Многие удивляются, что Лизе и Илье так долго удавалось скрывать роман.
Недавно сообщалось, что влюбленные планируют оформить отношения, и якобы для молодой возлюбленной Авербух строит дом. А на днях особо наблюдательные поклонники разглядели на безымянном пальце правой руки Арзамасовой колечко. Теперь фанаты ожидают свадьбы знаменитостей.
Илья и Лиза предпочитают не распространяться о своих отношениях, но и не скрывают их. Оба дали понять, что счастливы.
А вот что касается бывшей жены Авербуха, то ее жизнь после развода покатилась под откос. Во всяком случае, так считают поклонники. На Лобачеву свалилось много бед. В частности, перед расставанием со спортсменом Ирина потеряла ребенка на третьем месяце.
Роман с Дмитрием Марьяновым, партнером по шоу "Ледовый период", тоже закончился печально: актер увлекся другой женщиной. Новые романтические отношения вовсе обернулись трагедией – оба избранника Лобачевой умерли.
Нет ничего удивительного в том, что фигуристка пристрастилась к алкоголю, убеждены фанаты. По их мнению, спортсменка просто заливала горе.
Вот и теперь Ирина Лобачева подала на развод с молодым мужем Иваном Третьяковым, который якобы стал распускать руки. Фигурист отрицает это, уточняя, что всему виной пристрастие супруги к алкоголю.
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