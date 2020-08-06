Героиня документального фильма Netflix о насилии Дейзи Коулман покончила с собой

23-летняя американка не смогла справиться с переживаниями из-за пережитого в прошлом насилия. Звезда документального фильма Netflix Дейзи Коулман покончила с собой.

О трагедии сообщила мать девушки, Мелинда. Женщина написала в соцсетях, что изо всех сил пыталась избавить наследницу от страданий, но ее попытки оказались тщетны. Дейзи была для родительницы не только дочерью, но и подругой.

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Дейзи Коулман перестала отвечать на звонки несколько дней назад. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Стражи порядка вскрыли дверь в квартире девушки. К тому моменту Дейзи была уже мертва. Она совершила самоубийство.

В 2016 году вышел документальный фильм "Одри и Дейзи". В картине Дейзи Коулман рассказала о пережитом изнасиловании. Все произошло на вечеринке. Девушке было 14 лет, ее обидчику 17. После случившегося Коулман выкинули на улицу в одной футболке, температура снаружи в тот вечер была около нуля.

Предполагаемый насильник избежал наказания. Родственники девушки уверяют, что у родителей парня хорошие связи в местной администрации. В момент разбирательства Дейзи столкнулась с травлей в школе и в Сети. Семья Коулман была вынуждена уехать из города, в котором проживала.

Американка пыталась справиться с психологическими проблемами, которые появились после изнасилования. Дейзи Коулман лечили от посттравматического стрессового расстройства. Терапия не дала результатов. Отметим, что девушка была сооснователем организации SafeBae, которая занималась проблемами насилия в школе.

Добавим, что вторая героиня фильма Netflix, Одри Потт, тоже покончила жизнь самоубийством. Девушка наложила на себя руки спустя два дня после изнасилования.