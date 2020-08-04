Пережившая страшную аварию известная певица выписалась из больницы

В конце июня популярная киргизская певица Асель Кадырбекова попала в аварию. В машину артистки на высокой скорости въехала другая иномарка. В итоге звезда оказалась в больнице с серьезной травмой головы и позвоночника.

Как выяснилось позднее, виновник ДТП также сильно пострадал. Мужчина оказался сотрудником одного из охранных предприятий. Авария произошла в центре Бишкека.

После случившегося Асель Кадырбекова оказалась в больнице и перенесла операцию на ключице, также девушка несколько дней провела в коме. К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние, и она постепенно пошла на поправку.

Артистка провела в клинике больше месяца, наконец, стало известно, что ее выписали домой. Певицу ждет длительная реабилитация. По словам лечащего врача, знаменитость уже самостоятельно ходит, ест и разговаривает.

Семья не комментирует состояние Асель Кадырбековой. Муж звезды – музыкант Нурлан Насип – лишь однажды вышел на связь с поклонниками супруги. Он попросил молиться за девушку.

Певица все это время также не показывается перед публикой. В личном блоге 4 августа впервые за полтора месяца появилась новая запись, правда, она посвящена открытию после карантина салона красоты, который принадлежит Асель Кадырбековой.

Фанаты в комментариях надеются, что со звездой все в порядке. "Надеюсь это вы сами заходите (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень рады Вас видеть 🤗 скорейшего Восстановления Вам", "Может она не в лучшем виде сейчас и не хочет показываться", – пишут поклонники.