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Шестилетний сын Дитковските и Чадова увлекся экстремальным спортом

Шестилетний сын Дитковските и Чадова увлекся экстремальным спортом

Агния Дитковските. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агния Дитковските редко показывает своего сына Федора. Недавние кадры весьма впечатлили поклонников.
прочитано 239 раз

Недавно сыну Агнии Дитковските и Алексея Чадова Федору исполнилось шесть лет. В столь юном возрасте мальчик увлекся экстремальным видом спорта – скейтбордингом. Пока наследник актеров разучивает не столь опасные трюки, но все равно вызывает беспокойство у пользователей Сети.

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На днях Дитковските показала видео с тренировки сына. Так, поклонники узнали, что Федор занимается с профессиональным скейтбордистом, поэтому добился хороших результатов. На кадрах видно, что мальчик стоит на доске достаточно уверенно. Съехав с крутого спуска, он направился на возвышенность, которую с успехом преодолел.

Тренер громко поаплодировал юному спортсмену. Вероятно, таким образом профессионал высоко оценил способности Федора. Агния также восхитилась смелостью сына, но сама, как она призналась, не будет вставать на скейтборд.

Федор решил дать маме возможность попробовать прокатиться на доске, но Агния лишь сказала: "Ну уж нет!".

Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались пять лет назад. Супруги решили сохранить дружеские отношения ради общего сына.

Автор: 4 августа 2020, 16:50 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник

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