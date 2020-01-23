Дитковските и Чадов воссоединились на райском острове

Агния Дитковските и Алексей Чадов демонстрируют образец отношений после расставания, которое, по слухам, было весьма непростым. Актеры не только смогли найти общий язык на съемках проекта, но и свободное время не проводят по отдельности. А все дело в их общем сыне Федоре, которому пять лет. Чтобы мальчик не чувствовал нехватку внимания одного из родителей, Дитковските и Чадов решили устроить совместные каникулы на Бали.
Артисты предпочитают сей факт не афишировать, но наблюдательные журналисты и поклонники раскусили их. Особо внимательные фанаты обратили внимание, что Алексей и Агния в "Сторис" показывают одни и те же пейзажи. По их мнению, это свидетельствует о том, что бывшие супруги проводят время вместе.
Впрочем, в "Инстаграм", ни он, ни она не выкладывают фото друг с другом. Зато на снимках неизменно присутствует Федор. Агния Дитковските обнародовала кадр, на котором запечатлена с пятилетним наследником на фоне лежаков, а Алексей Чадов снялся с наследником во время рыбалки.
Кстати, Чадов в интервью не раз отмечал, что не видит ничего особенного в том, чтобы отдыхать вместе с бывшей супругой и сыном. Актер сам взрослел без отца и знает, как это важно – быть постоянно на связи с отпрыском.
"Первые отношения, первые браки, первые попытки создать семью – часто как рваные блины. Время все расставляет на свои места аккуратненько, грамотно. Главное – суть не потерять во всей этой суете. Не потерять мужика в себе… А мы все равно родственники и родственные души. Особенно когда нас связывают дети", – цитируют Чадова "7Дней".
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