Стала мамой: 55-летняя певица Анастасия рассказала о родах после развода с Юлианом

Сегодня, 4 августа, круглую дату отмечает певица Анастасия. В честь юбилея артистка рассказала о том, почему не контактирует с взрослой дочерью, и как общается с певцом Юлианом после скандального расставания.

Анастасии исполнилось 55 лет. Однако артистка убеждена: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Юбилей певица намерена справить на даче в кругу близких друзей: "Будем просто болтать, тратить время впустую и наслаждаться друг другом".

Входит ли в это число ее единственная дочь Анна, неизвестно. Наследницу Анастасия родила, когда была студенткой, на третьем курсе. По признанию артистки, она мучилась сомнениями, рожать или нет. На помощь пришел педагог Юрий Ярцев. Он посоветовал родить ребенка, пообещав, что училище поможет.

"И правда, училище не бросило. Комиссия составила индивидуальное расписание. У меня имелось около трех свободных часов. За это время я бежала домой кормить дочку, а потом обратно в Щуку", – вспомнила артистка.

Со временем Анастасия и Анна отдалились друг от друга, у каждой своя жизнь. "Аня постоянно в делах, работает, воспитывает сына. Кстати, внука видела всего шесть раз", – призналась певица.

Анастасия, хоть и продолжает выпускать песни (некоторые – вместе с Юлианом), снова оказалась на волне популярности вовсе не из-за творчества. Многих удивила ее свадьба с Юлианом.

Звезды были давними друзьями, а потом решили узаконить отношения. Однако брак не продержался и года. Пара оформила развод со скандалом.

Юлиан вменил Анастасии в вину то, что она не хотела рожать и все время командовала. В ответ артистка дала интервью и призналась, что ради Юлиана согласилась на ЭКО, но все попытки оказались неудачными. Певице пришлось проходить тяжелую реабилитацию после процедур.

И все же, по словам Анастасии, им удалось наладить отношения. "Мы не перестали общаться, потому что у нас совместная творческая программа. Оба пересмотрели, что с нами случилось. Мы два дурака. Была замечательная дружба, зачем попытались улучшить ее? Глупость! Изменили хорошее отношение на деловое. Если бы повернуть время назад, отказалась бы от брака", – призналась исполнительница.