Стала известна еще одна причина скандального развода Юлиана и Анастасии

На днях Юлиан и Анастасия сцепились прямо на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Певец признался, что не только из-за невозможности рождения общих детей разводится с артисткой.

Юлиан и Анастасия дружили несколько десятков лет, прежде чем поняли, что любят друг друга. Лишь в прошлом году они сыграли свадьбу, причем, когда стало известно о будущем торжестве, к этой новости отнеслись с большим скепсисом. Тем не менее, в апреле Юлиан и Анастасия поженились. Однако уже в конце 2019 года объявили о разводе.

Придя на шоу Андрея Малахова, Анастасия утверждала, что ее 46-летний супруг настаивал на рождении детей. Для этого они занимались сексом лишь в определенные, благоприятные для зачатия дни. А когда у них ничего не получилось, Юлиан якобы настоял на том, чтобы Анастасия сделала ЭКО. Отметим, что в этом году певице исполнится 55 лет, поэтому неудивительно, что попытки зачать при помощи медицины успехом не увенчались.

У супругов начала появляться напряженность в отношениях. Впрочем, утверждает Юлиан, не только невозможность иметь общих детей стала причиной расставания. Артист дал понять, что у Анастасии оказался крутой нрав. И подстраиваться под него Юлиан не готов.

"Я благодарен ей за несколько счастливых месяцев нашей совместной жизни. Но не могу жить дальше с женщиной, которая привыкла командовать мужчинами. Жизнь с человеком-диктатором больше не входит в мои планы", – заявил Юлиан.

Анастасия недовольна тем, что Юлиан якобы рассказал о разводе на всю страну, не посоветовавшись с ней. Певица сочла это предательством со стороны супруга. "Для меня это была пощечина. Конечно, я ему звонила и достаточно жестко с ним разговаривала", – рассказала Анастасия.