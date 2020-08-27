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"Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол": Легкоступова расплакалась перед свадьбой с Фирсовым

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентина Легкоступова умерла 14 августа, но в СМИ продолжают выходить все новые материалы об артистке. Так, обнародовали интервью, которое она дала незадолго до свадьбы с Юрием Фирсовым, и в нем неунывающая певица предстала несчастной, загнанной женщиной.
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Журналисты общались с Валентиной Легкоступовой за пару месяцев до ее свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Примечательно, что о новом мужчине артистка тогда еще ничего не говорила. Со вторым мужем, звукорежиссером Алексеем Григорьевым, певица только недавно оформила развод.

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Интервью получилось грустным, а время было и так невеселым из-за свирепствующего коронавируса, поэтому его не обнародовали. Но сейчас, когда Валентины Легкоступовой не стало, было принято решение все же огласить интервью, которое больше походит на исповедь.

Певица прославилась в 1987 году. Однако на пике популярности приняла решение родить. "Я всегда считала, что главное предназначение женщины – материнство. Мне тогда было 25 лет. Беременная, работала в полную силу – семью кормить надо. Так у меня всю жизнь: кормить семью – это всегда была только моя задача", – сообщила Валентина Легкоступова.

От второго мужа артистка родила сына Матвея. Но спустя 20 лет брака оформила развод. "У нас сейчас такая семья: я и сын. Про мужа не хочу обсуждать, его в моей жизни больше нет", – отрезала артистка. По слухам, муж певицы никак не мог найти занятие по душе, поэтому ей приходилось работать за двоих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В интервью Валентина Легкоступова оговорилась, что верит в дружбу, но в любовь не верит. Когда у нее спросили, почему, певица вдруг расплакалась. "Вы не в самое удачное время берете интервью. У меня период глубочайшей депрессии. Я пытаюсь сама с собой справиться – прогулками, самовнушением, музыкой… Но я сама себя не узнаю. Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол, и я не знаю, как выбираться из этого угла…" – призналась исполнительница.

Певица рассказала, что мечтает о собственном доме на берегу Атлантического океана. "Думаю, все самое интересное у меня еще впереди. У меня хороший возраст. Уже никому ничего не должен, пора кайфовать от жизни", – сообщила артистка.

Однако она призналась, что никак не может начать. Валентина Легкоступова страдала от того, что не могла полностью реализоваться в профессии, ведь считалась "сбитым летчиком". "Называйте как угодно, плевать я на это хотела. Знаю, что я хорошая певица", – заключила Валентина Легкоступова.

Автор: 27 августа 2020, 12:50 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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